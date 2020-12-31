Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeyede

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün 15.30 sıralarında hemşire Haynünisa C.'yi bıçak ile rehin alan saldırgan Ramazan K., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere bir çok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu ona ulaşmak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ablaya ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı belirtildi.