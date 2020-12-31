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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeyede

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Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeyede
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İstanbul Şişli'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K. emniyetteki şlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün 15.30 sıralarında hemşire Haynünisa C.'yi bıçak ile rehin alan saldırgan Ramazan K., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbulda hareketli dakikalar... Bıçaklı saldırgan hemşireyi rehin aldı
İstanbul'da hareketli dakikalar... Bıçaklı saldırgan hemşireyi rehin aldı

"Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere bir çok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu ona ulaşmak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ablaya ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı belirtildi. 

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