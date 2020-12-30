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Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

İstanbul'da hareketli dakikalar... Bıçaklı saldırgan hemşireyi rehin aldı

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Şişli'de bıçaklı bir tıp merkezinde bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarılırken saldırgan gözaltına alındı. Şişli Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan ikna edilirken yaralanan hemşire ambulansa hastaneye kaldırıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Şişli Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 15.30 sıralarında İlçemiz Abidei Hürriyet Caddesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan Hayrünisa C. isimli sağlık personelinin, Ramazan K. adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır"

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