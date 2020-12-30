İstanbul'da hareketli dakikalar... Bıçaklı saldırgan hemşireyi rehin aldı

Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan ikna edilirken yaralanan hemşire ambulansa hastaneye kaldırıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Şişli Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 15.30 sıralarında İlçemiz Abidei Hürriyet Caddesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan Hayrünisa C. isimli sağlık personelinin, Ramazan K. adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır"