Şişli’de bir otomobil alev alev yandı

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Olay bugün saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Galatadere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Park halinde bulunan 16 ARV 968 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören Yahya Yavuz, "Arabanın kaputundan dumanlar çıktığını gördüm. Daha önceden de görmüştüm, arabanın içinde birkaç kişi vardı ama onlar inmişler galiba. Sonra itfaiyeye haber verdik, ambulansa haber verdik. Geldiler onlar da sağ olsunlar müdahale ettiler"

Çıkan otomobil yangının soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış sebebi polis ekipleri tarafınca araştırılıyor.