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Özgür EREN / DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 16:15,Son Güncelleme:/

Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı

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Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı

ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binasında yangın çıkan vatandaşları sokakta bulunanlar uyardı.

Gülbahar Mahallesi Şehir Er Cihan Namlı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatıdaki alevleri ve dumanı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan binadaki bazı vatandaşları sokakta bulunanlar daire sakinlerini uyardı. Uyarılar üzerine bina sakinleri sokağa indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.  Yangından ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu.

Yangını görüp komşulara haber veren Yüksel Börek "Çatıda yangın çıktı, yan komşuyu biz uyardık. Sağ olsun itfaiye hemen yangına müdahale etti. İnşallah fazla bir zarar yoktur. Bütün komşuların zillerine basarak uyardık" diye konuştu.

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