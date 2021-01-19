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Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Şişli'de akılalmaz olay! Turistin başına binadan buz kütlesi düştü, büyük panik yaşandı

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Şişli'de akılalmaz olay! Turistin başına binadan buz kütlesi düştü, büyük panik yaşandı
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İstanbul Şişli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen erkek turistin başına bir binadan buz kütlesi düştü. Olay nedeniyle büyük panik yaşanırken ambulansla hastaneye kaldırılan turist tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün süren yoğun kar yağışı sonrası don yaşanan bir binanın çatısında buz sarkıtları oluştu. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen erkek bir turistin başına binadan buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşıran turist, başından yaralanarak yere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada vatandaşlar turistin başına müdahale etti.

YOLDA YÜRÜYEN TURİST DEHŞETİ YAŞADI

Yapılan müdahale sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan turist, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yaşanan olayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu. Öte yandan yaşanan olay sonrası binadakiler ise çatı katına çıkarak fırçalarla çatıdaki karları temizlemeye çalıştı. Fırçayla vurdukları karları düşürmeleri sonucu aşağıdaki vatandaşlar da panik yaşadı.

Şişlide akılalmaz olay Turistin başına binadan buz kütlesi düştü, büyük panik yaşandı

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