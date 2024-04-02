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Gayrettepe'de 16 katlı binada yangın faciası: 7 kişi hayatını kaybetti

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#İstanbul#Gayrettepe#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 13:48

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

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Olay Beşiktaş Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Gayrettepede 16 katlı binada yangın faciası: 7 kişi hayatını kaybetti

7 CAN KAYBI, 9 YARALI

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gayrettepede 16 katlı binada yangın faciası: 7 kişi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan ve ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Gayrettepede 16 katlı binada yangın faciası: 7 kişi hayatını kaybetti

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#İstanbul#Gayrettepe#Yangın

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