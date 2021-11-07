Sisler Bulvarı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorProf. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyor#Koronavirüs İlacı
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik! Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...#Beşiktaş
Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı#Lütfü Türkkan
Salgının seyri iki hap ile değişecek: Molnupiravir ve PaxlovidSalgının seyri iki hap ile değişecek: Molnupiravir ve Paxlovid#Koronavirüs İlacı
Irak Başbakanı Kazıminin evine drone ile saldırı İlk açıklama geldiIrak Başbakanı Kazımi'nin evine drone ile saldırı! İlk açıklama geldi#Irak
Uyuşturucu parasını böyle aklamışlar Zehir A.Ş.Uyuşturucu parasını böyle aklamışlar! Zehir A.Ş.#Uyuşturucu
Doğal alanda ‘kaçak avı’Doğal alanda ‘kaçak avı’#Doğal Alan
Adayım’ dersem ittifak dağılır"Adayım’ dersem ittifak dağılır"#Kemal Kılıçdaroğlu
Sınıra ‘göçmen’ ziyaretiSınıra ‘göçmen’ ziyareti#Göç Sorunu
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor#Meteoroloji
Trabzonspor, Beşiktaşı 90+6da yıktıTrabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da yıktı#Süper Lig
Kovid-19da son gelişmeler... Bakan Kocadan aşının önemine vurguKovid-19'da son gelişmeler... Bakan Koca'dan aşının önemine vurgu#Koronavirüs
Durdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybettiDurdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybetti#Boşanma Davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Tahanın hayali gerçek olduCumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Taha'nın hayali gerçek oldu#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Sisler Bulvarı

#Sis#İstanbul#Meteoroloji

İstanbul, usta şair Atilla İlhan’ın ‘Sisler Bulvarı’ şiirinde dediği gibi tam da kasım ayında sise teslim oldu.

Haberin Devamı

Meteoroloji’nin ‘sarı’ kodla geleceğini bildirdiği sis önceki akşam bastırdı ve dün gün boyu etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle deniz otobüsleri ile bazı şehir hatları seferleri iptal edildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 12 uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. İGA’dan yapılan açıklamada “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesini etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı’na divert (yönlendirme) etmiştir” denildi.

TARİHİ BİNALAR GÖRÜLEMEDİ

İstanbul’un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi ile köprüler sis altında kaldı. Kız Kulesi’ni de sisten dolayı görmek mümkün olmadı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular ise sahillere akın edip, sisli manzarada bol bol fotoğraf çekti.

Sisler Bulvarı
Bir çiftin Ortaköy’de çektirdiği düğün fotoğraflarının fonu da sis nedeniyle kapandı.

Haberin Devamı

YURTTA DA ETKİLİ OLDU

- Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

- Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Muratlı kara yollarında görüş mesafesi düştü. Bazı gemiler, Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

- Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sisler Bulvarı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sis#İstanbul#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy