Sisler Bulvarı

Haberin Devamı

Meteoroloji’nin ‘sarı’ kodla geleceğini bildirdiği sis önceki akşam bastırdı ve dün gün boyu etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle deniz otobüsleri ile bazı şehir hatları seferleri iptal edildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 12 uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. İGA’dan yapılan açıklamada “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesini etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı’na divert (yönlendirme) etmiştir” denildi.

TARİHİ BİNALAR GÖRÜLEMEDİ

İstanbul’un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi ile köprüler sis altında kaldı. Kız Kulesi’ni de sisten dolayı görmek mümkün olmadı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular ise sahillere akın edip, sisli manzarada bol bol fotoğraf çekti.

Bir çiftin Ortaköy’de çektirdiği düğün fotoğraflarının fonu da sis nedeniyle kapandı.

Haberin Devamı

YURTTA DA ETKİLİ OLDU

- Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

- Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Muratlı kara yollarında görüş mesafesi düştü. Bazı gemiler, Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

- Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, zor anlar yaşadı.