'Bunlarla yol yürümeyiz' Sırrı Sakık'tan Özgür Özel'e yanıt: Evet, size kaybettireceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamada "Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var. Bu çok ortada" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti İzmir adaylarının tanıtım toplantısında Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, siyaset gündeminde çok konuşulacak sözlere imza attı. CHP lideri Özel'in sözlerine yanıt veren Sakık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da sert sözlerle yüklendi.

"SİZ EFENDİ BİZ KÖLE MİYİZ?"

Sakık'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

CHP Genel Başkanının bir açıklaması vardı. 'Bunlar bize kaybettirmek için üzere politika yapıyor. Çok doğru söylüyor. Evet size kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz? 2019'da size destek sunduk. Bu belediyelerde bir cennet yarattık size. Siz döndünüz Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız.

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"BUNLARLA YOL YÜRÜMEYİZ"

İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Biz bunlarla yol yürüyemeyiz.

"ÖZDAĞ İLE PROTOKOL İMZALADILAR"

Genel seçimlerde hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk. Ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? CHP'ye sormak istiyorum. Kürt illerinde ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz? Bunların hepsi tekçi ve ırkçıdır.