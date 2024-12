Şırnak’ta zılgıt eşliğinde arya

Haberin Devamı

Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı DOB Genel Müdürlüğü, önceki gün Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni hayata geçirdi. 2024 - 2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunulacak. Festival, “Opera ve Bale Her Yerde” sloganı ile ülkenin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlamayı hedefliyor. Festivalin ilk durağı önceki gün Şırnak oldu. Böylece DOB, tarihinde ilk kez Şırnak’lı sanatseverlerle buluştu. Genel Müdür Tan Sağtürk başta olmak üzere, altı DOB il müdürü ve idari çalışanları tam kadro etkinliğe katıldı. Şehrin eski adından yola çıkarak bölgede “Şehr-i Nuh (Nuh’un Şehri)” konseri düzenledi. Şırnak Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikte, bölgenin dokusuna uygun, Güneydoğu Anadolu’nun karakteristik özelliklerini yansıtan eserler seslendirildi. Sunay Muratov’un orkestra şefliğini üstlendiği etkinlik, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçısı Suat Kılıç’ın Segah Tekbir Selat-i Ümmiye ilahisi ile başladı.

BALET SAĞTÜRK’ÜN HALAY PERFORMANSI

DOB opera sanatçıları da “Bahçe Duvarından Aştım”dan, “Sarı Gelin”e, “Yemen Türküsü”nden, “Uzun İnce Bir Yoldayım”a kadar sevilen eserleri icra etti. Konserin sonunda çocuk sanatçı solistler Rüya Bulut ile Tuva Mercan Konak ile tüm DOB sanatçılarının katıldığı halay potporisi ise tüm salonda coşkulu anların yaşanmasına neden oldu. Ard arda çalınan Adıyaman bölgesinden “İki Kız Gider Düğüne”, Diyarbakır bölgesinden “Diyarbakır Yoluna” ve Van bölgesinden “Nare” türkülerinden oluşan potporiye halaylarla eşlik edildi. DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk de opera sanatçılarıyla birlikte halay çekerek coşkuya katıldı. Geleneksel kıyafetleri ile konsere gelen Şırnaklı kadınların da halayları dikkat çekti. Etkinlik kapsamında dün de Haldun Özörten’in yazdığı, rejisini Zeynep Utku’nun üstlendiği “Sihirli Dünya” adlı çocuk müzikali de sahnelendi.

KUZULARI ÇAKALLARA YEDİRMEYECEĞİZ

Şırnak’ta “Yetenek Her Yerde” sloganıyla Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetenek taramaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Lisenin 10 yetenekli öğrencisi, becerilerini sergiledi. Genel Müdür Sağtürk, yetenekli gençlerin konservatuarlara yönlendirmesini yaptı. Etkinliği Hürriyet’e değerlendiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu şunlarısöyledi: “Festivalin başlangıç olarak Şırnak’ı hiç gelmediğimiz için seçtik. Şunu anladık ki, Şırnak gerçekten sanatı ve kültürü her türlü kabul eden bir şehir. Türkülerde zılgıt çekildi ve güzel bir hava oluştu. Şırnak denilince insanların aklına kan terör geliyordu; ama şu an petrolü ile kültür sanat faaliyetleriyle bu yapı kırıldı. Bir kırılma noktası oldu. Dicle’nin kuzularını çakallara yedirmeyeceğiz. Buradaki yetenekli gençlerimizi gördük. Coğrafyamızın dört bir yanında savaş olsa da Şırnak’ta umut var. Bugün Şırnak’ta opera ve baleyi konuşuyor olmak bile nereden nereye geldiğimizin en güzel göstergesi. Şırnak Şırnak olalı böyle festival görmedi.” Şırnak’ta bir tarih yazıldığını vurgulayan Sağtürk de konser salonundaki duygularını “Çocukluğumda bunun hayalini kuruyordum. Şuanda bana verilebilecek en güzel hediyeyi veriyorlar.

HALAYLAR ÇEKİLDİ TÜRKÜLER SÖYLENDİ

CUDİ’NİN YETENEKLERİ

Şırnak’ta “Yetenek Her Yerde” sloganıyla Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetenek taramaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Lisenin 10 yetenekli öğrencisi, becerilerini sergiledi.

OPERAYI ELEŞTİREN GAZETECİ DE DAVETLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl “Kültürümüzde opera ve bale diye bir şey yok” sözleriyle tepki gören gazeteci Hacı Yakışıklı’ya da Şırnak’ta gösteriyi izlemek üzere davet etti. Tan Sağtürk “Baleyi sevmiyorum” diyen Yakışıklıya “‘Baleyi sevmiyorum’ dediğiniz zaman üzülüyoruz. Burada büyük bir emek var. Baleyi sevdiremediysek de eğer suç sizde değil, bizde. Demek ki size ulaşamamışız. O zaman sizi sevdirmek için üç esere yönlendirmeme izin verin” karşılığını verdi. Yakışıklı da Sağtürk’ün sözleri üzerine “Sevmiyorum demeyelim o zaman. Bale bana göre değil” değerlendirmesinde bulundu.