Şırnak'ta Yeşil Sol Parti 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

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Şırnak’ta İl Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre; Yeşil Sol Parti 170 bin 644 oy alarak Ayşegül Doğan Dağlı, Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan’ı milletvekili olarak çıkarırken, AK Parti 57 bin 256 oy alarak adayı Arslan Tatar’ı milletvekili çıkardı.

YEŞİL YOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ NEVROZ UYSAL ASLAN

Nevroz Uysal Aslan, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalıştı. Uysal bu çerçevede İmralı Adası’na gidip Öcalan ile görüşen heyette yer aldı.

YEŞİL SOL PARTİLİ MEHMET ZEKİ İRMEZ

Zeki İrmez, Uzun yıllar Şırnak'ta öğretmenlik yaptı. 2016 yılında KHK ile görevinden ihraç edildi. İrmez öğretmenlik süresi zarfında Eğitim-Sen çatısı altında çalıştı. Görevden alındıktan sonra Şırnak HDP İl Eş Başkanlığı yaptı. İrmez en son DBP Şırnak İl Eş başkanlığı görevini yürütüyordu.

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YEŞİL SOL PARTİLİ MİLLETVEKİLİ AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI

Ayşegül Doğan Dağlı, Metz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulu’nu okudu. Paris Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü'nde Kürt Dili ve Edebiyatı kürsüsünde okutmanlık yaptı. AFP, Le Monde Diplomatique gibi uluslararası ajansta çalıştı. Yeşil Sol Parti'nin birçok belgeselinin yapımında, uluslararası çalıştay ve konferansın düzenlenmesinde organizatörlük, çevirmenlik, iletişim ve siyaset danışmanlığı yaptı.

AK Parti MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR

1973 doğumlu Arslan Tatar, ilk, orta ve lise öğrenimini Şırnak’ta tamamlamıştır. İnşaat ve çiftçilikle uğraşan Arslan Tatar, evli ve 6 çocuk babasıdır.