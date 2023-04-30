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Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi... 2 şehit, 45 yaralı

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#Şırnak#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 12:31

ŞIRNAK- Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de Kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

Şırnakta askerleri taşıyan otobüs devrildi... 2 şehit, 45 yaralı

Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Şırnak#Trafik#Kaza

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