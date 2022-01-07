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Şırnak’ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu

#Şırnak#Beytüşşebap#Şelale
Şırnak’ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu

Şırnak’ta, aşırı soğukların etkisini sürdürmesiyle 50 metre yüksekliğindeki şelale dondu. Dev şelalede metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluştu.

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere ve Taşarasındaki Komato bölgesindeki şelaleler aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Metrelerce uzunluğunda oluşan sarkıtlar kartpostallık görüntü oluşturdu.

 

Şırnak’ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu

İlçe merkezine 20 kilo metre uzaklıkta bulunan şelale, havaların soğumasıyla beraber buz kesildi. Dere yatağı ise buz pistine döndü.

Yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlayan şelale, kış aylarında fotoğrafçıları ağırlıyor.

Şırnak’ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu

Kartpostallık görüntüler oluşturan şelale, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. 


Şırnak’ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu

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#Şırnak#Beytüşşebap#Şelale

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