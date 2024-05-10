Şırnak'ta 4 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

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Merkeze bağlı Güneyçam köyünde yaşayan İsmet Bilir, 7 Mayıs'ta sabah saatlerinde ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci bölgesine gitti. Bilir eve dönmeyince ailesi, jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması başlattı. İz arama köpekleri, askeri helikopterler ve dron desteğiyle yapılan arama çalışmalarında, İsmet Bilir'in cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede 8 kilometrelik alanda bir sonuca ulaşılamadı.

Dün sabah saatlerinde komando birliklerinin de dahil olduğu arama çalışmaları Kaval ve Herekol Dağları'nın yamaçlarında yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada Herekol Dağı yamacında Bilir'in çantası ve bastonuna rastlandı. Bugün yapılan çalışmalarda da İsmet Bilir’in cansız bedeni bulundu. Bulunduğu bölgeden alınan Bilir’in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.