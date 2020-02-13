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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı

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Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı

ŞIRNAK'ı, Hakkari ve Siirt'e bağlayan karayolları kardan kapanırken, 143 köye ise ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak'ı Hakkari ile Siirt'e bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Her iki karayolunda kimsenin mahsur kalmadığı öğrenilirken, karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KATO DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 6 METREYE ULAŞTI

Şırnak kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ise 6 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ara verilirken, Uludere, İdil, Cizre, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 143 köy yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerince, köy yollarında kar temizleme çalışması başlatıldı.

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