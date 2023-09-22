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Şirket mailini ele geçirip 210 milyonluk dolandırıcılık yaptılar

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#Dolandırıcılık#Mail#Şirket Maili
Şirket mailini ele geçirip 210 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 09:47

İstanbul'da yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, kendi hesaplarına 210 milyon lira aktardı. Polis ekipleri, 9 şüpheliye yönelik yaptıkları operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.

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İstanbul'da bazı kişilerin banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda para girişi olduğunu fark eden banka yetkilileri durumu emniyetle paylaştı. Bankanın ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

6'SI YABANCI 9 GÖZALTI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışında bulunan kişi ve şirket mail adreslerini ele geçirerek yapılacak olan ihracat ve ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında kendi banka hesaplarına yönlendirip para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarına 210 milyon lira geldiğini belirleyen ekipler bu sabah 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüphelinin kaldığı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramada 177 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

 

 

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#Dolandırıcılık#Mail#Şirket Maili

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