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Sirkeci'den Galata'ya 100 TL istedi! Ekipler yakaladı, taksiciye ceza kesildi

#Taksi#Turist#Ücret

Eminönü'nde sivil trafik polisleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde yolcu seçen, taksimetre açmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere ceza kesildi. Sirkeci'den Galata'ya gitmek için turistten 100 lira istediği belirtilen taksiciye de ceza kesildi. Turist ise başka bir taksiye bindirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Eminönü’nde taksilere denetim yaptı. Denetimde, taksiler uygulama noktasına çekilerek evrakları kontrol edildi. Eksik evrakları bulunan ve yolcu seçtiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

10 GÜN ARAÇLARI BAĞLANDI

Yolcu seçen 2 taksi şoförüne bin 823 TL, belediye ruhsatı olmayan 1 şoföre bin 823 TL ve emniyet kemeri takmayan 4 şoföre 196 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen sürücülerin 10 gün araçları bağlandı.

Sirkeciden Galataya 100 TL istedi Ekipler yakaladı, taksiciye ceza kesildi

 

"BİR DE EMNİYET KEMERİNDEN CEZA YEDİM"

Emniyet kemeri takmayan bir taksici, "Trafik akmıyor. İş güç yok. Bir de emniyet kemerinden ceza yedim. Trafik var diye takmadım. Ticari taksi sürekli indi-bindi yapıyorum. Nasıl takayım bu trafikte" diye konuştu.

Sirkeci'den Galata'ya gitmek için turistten 100 lira istediği öğrenilen taksi şoförü, "Taksimetreyi açtım. 50 metre ileriden bindi zaten. Pazarlık yapmadım. Taksimetrem hep açıktı. Az ileriden bindi zaten" dedi. Turist ise polisler tarafından başka bir taksiye bindirildi.

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Sirkeciden Galataya 100 TL istedi Ekipler yakaladı, taksiciye ceza kesildi

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