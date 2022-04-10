Sır ölüm! Ailesi: Öldürüldü... Eşi: İntihar etti...

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Ceylan Kılıç’ın eşi Kerim Kılıç gözaltına alındı. Emniyet’te ifadesi alınan Kerim Kılıç, eşinin intihar ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Genç kadının yakınları ise olayın cinayet olduğunu ileri sürdü.

Ceylan Kılıç’ın cenazesini Adli Tıp’tan almak için gelen kardeşi Volkan Allahverdi, şöyle konuştu: “Ablam silah falan kullanmasını bilmiyor. Eniştemin ağabeyi sabah 10.00 gibi bize haber verdi, ‘Hastanedeyiz, oraya gelin’ dedi. Hastaneye geldiğimizde kimse yoktu. Sadece amcası kalmıştı, eşi de ortalıkta yok, kaybolmuş. Ablam ve eniştem bir aydır kavgalıydı. Ablam intihar edecek bir insan değildi. Şikâyetçiyiz.”