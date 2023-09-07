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Sır cinayet! Sulama kanalından ceset çıktı

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#Ceset#Şanlıurfa#Sulama Kanalı
Sır cinayet Sulama kanalından ceset çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 12:31

Şanlıurfa'da Enver Keskinbıçak'ın (27), sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Cesette darp izleri tespit edildi.

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Şeyh Çoban Mahallesi'nde geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen ekipler, hareketsiz kişinin öldüğünü belirledi. Sudan çıkarılan cesedin Enver Keskinbıçak'a ait olduğu tespit edildi. Vücudunda darp izleri bulunduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Keskinbıçak'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Dövüldükten sonra kanala atıldığı düşünülen Keskinbıçak'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sır cinayet Sulama kanalından ceset çıktı

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#Ceset#Şanlıurfa#Sulama Kanalı

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