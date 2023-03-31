Siparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklama

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde bir adresten uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından aynı evde yaşayan Ramazan B.(23), Cihan D.(27) ile Yunus D.’nin(23), sipariş usulü ile uyuşturucu maddeleri, müşterilerine ulaştırdığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ramazan B.’yi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde uyuşturucu satışından suçüstü yakaladı.



Polis, şüphelilerin yaşadığı apartman dairesine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Cihan D. ile Yunus D.'de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise satışa hazır halde paketlenmiş 72 gram esrar, 12 gram bonzai, 64 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, evdeki uyuşturucu maddeleri satmadıklarını, kendileri kullanmak için aldıklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.