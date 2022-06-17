SipariÅŸi teslim edilmeyen mÃ¼ÅŸteri dÃ¼kkana dolandÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r yazdÄ± Ä°ÅŸ hayatÄ±mÄ± bitirdiler, kimse yÃ¼zÃ¼me bakmÄ±yor

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BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de internet reklamÄ± Ã¼zerine farklÄ± tarihlerde duÅŸakabin sipariÅŸi veren Zekai Sezer ve Emre YÄ±lmaz, iÅŸ yeri sahibi H.Ä°. ile irtibata geÃ§ti. SipariÅŸ verdikleri duÅŸakabinler iÃ§in bir miktar para Ã¶deyen Sezer ve YÄ±lmaz, 20 gÃ¼n boyunca duÅŸakabinlerini alamayÄ±nca, H.Ä°. ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istedi. SipariÅŸlerinin ne zaman teslim edileceÄŸi konusunda kesin bir bilgi alamayan Sezer ve YÄ±lmaz, bu kez Ã¶dedikleri paranÄ±n geri iade edilmesini istedi. Para iadesi isteklerine de olumlu karÅŸÄ±lÄ±k alamadÄ±lar.Â

KEPENGÄ°NE "DOLANDIRICI" YAZDI

YÄ±lmaz ve Sezer ile aynÄ± maÄŸduriyeti yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten M.D., bir aydÄ±r H.Ä°.'ye ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dÃ¼kkana geldi. Ä°ÅŸ yerinde kimseyi bulamayan adam, spreyle kepenge 'Bu dolandÄ±rÄ±cÄ±. Bu adama para kaptÄ±rmayÄ±n' yazdÄ±. M.D., bir gÃ¼n sonra yeniden dÃ¼kkana geldiÄŸinde, kepengin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, bu kez aynÄ± yazÄ±yÄ± cama yazdÄ±. DÃ¼kkanÄ±na gelmeyen H.Ä°.'nin bir arkadaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶ndererek yazÄ±yÄ± gazete kaÄŸÄ±tlarÄ±yla kapattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

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MAÄžDURLARDAN ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLDU

Ä°ÅŸ yeri kepengi ve camÄ±na yazÄ±lan yazÄ±larla ilgili, gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±yla polise baÅŸvuran H.Ä°., kendisine hakaret edildiÄŸi iddiasÄ±yla ÅŸikayetÃ§i oldu. Ä°ÅŸ yeri sahibi H.Ä°., yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. H.Ä°., "M.D. isimli kiÅŸi dÃ¼kkanÄ±ma yazÄ± yazan kiÅŸi. YazÄ±sÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip, bana gÃ¶nderdi. 'Ben bunlarÄ± yaptÄ±m, daha da yapacaÄŸÄ±m' dedi. SavcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundum. MaÄŸduriyetim giderilmesini istiyorum. Bana sipariÅŸ verdi ve Ã¶deme yaptÄ±. Ben de cam sipariÅŸlerini verdim. CamcÄ±da Ã¼rÃ¼nler geÃ§ Ã§Ä±ktÄ±. Durumu aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mda bana kÃ¼fredip, tehdit etti. Yine de nezaketimi bozmadÄ±m, can korkusuyla karakola gittim. DiÄŸer mÃ¼ÅŸterim Emre YÄ±lmaz'dan 4 bin 500 lira Ã¶n Ã¶deme aldÄ±m. Zekai Sezer'den de aynÄ± ÅŸekilde. AÃ§Ä±klamama raÄŸmen anlayÄ±ÅŸsÄ±z davranÄ±p, kÃ¼frettiler. Telefonlarla taciz ettiler. DÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nden gitmediler. Her gÃ¼n beklediÄŸini kendi de sÃ¶ylÃ¼yor. Beni dÃ¼kkanÄ±ma sokmadÄ±lar. GelemediÄŸim iÃ§in sipariÅŸleri uzadÄ±. Ben sipariÅŸlerini verdim, para iadesi yapsaydÄ±m zarar edecektim. ÃœrÃ¼nleri de ellerimdeydi. Ä°ÅŸ hayatÄ±mÄ± bitirdiler. Ben malzemecilerden Ã¼rÃ¼n alamÄ±yorum, kimse yÃ¼zÃ¼me bakmÄ±yor." dedi.Â

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"SUÃ‡LUYMUÅžUZ GÄ°BÄ° KARAKOLA GÄ°DÄ°YORUZ"

MÃ¼ÅŸteri Zekai Sezer, "SipariÅŸ verdiÄŸimiz teÅŸhir Ã¼rÃ¼nÃ¼ydÃ¼. Bize 4-5 gÃ¼n sonra takacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SÃ¶ylediÄŸi tarihte kendisini aradÄ±m. Bahaneler sÄ±ralarÄ±, gÃ¼nlerce oyaladÄ±. SÃ¶ylediÄŸi tarihin Ã¼zerinden 24-25 gÃ¼n geÃ§ti. Hala dÃ¶nmÃ¼ÅŸ deÄŸil. AradÄ±ÄŸÄ±m zaman telefonlarÄ±na bakmÄ±yor, engellemiÅŸ. YapmÄ±yorsan, paramÄ±zÄ± Ã¶de diyorum. Åžu anda 'DolandÄ±rÄ±cÄ±sÄ±n' diyorum. Bunu direkt sÃ¶yledim. BunlarÄ± sÃ¶ylediÄŸimiz iÃ§in bizden ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸ. Polis merkezine dÃ¼n gidip ifade verdik. Ä°nsanlarÄ± hala dolandÄ±rÄ±yor. Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼kkanÄ±nÄ±n camÄ±na baÅŸka bir maÄŸdur yine yazÄ± yazdÄ±. Biz paramÄ±zÄ± istiyoruz. Hem Ã¼rÃ¼nÃ¼ vermiyor, hem de beni aradÄ±nÄ±z diye ÅŸikayetÃ§i oluyor. SuÃ§luymuÅŸuz gibi karakola gidiyoruz" diye konuÅŸtu.Â

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"DÃœKKANIN Ã–NÃœNDE NÃ–BET TUTMAYA BAÅžLADIM"

MaÄŸdur olduÄŸunu sÃ¶yleyen diÄŸer mÃ¼ÅŸteri Emre YÄ±lmaz ise, "Ä°nternetten farklÄ± bir firmanÄ±n adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± reklam Ã¼zerinden iletiÅŸime geÃ§tim. Bana kendini Mehmet Erkan Ä°lbeyli olarak tanÄ±ttÄ±. DÃ¼kkanÄ±na gittim, gÃ¶sterdiÄŸi Ã¼rÃ¼nleri beÄŸendim. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 3 bin lira bir Ã¶deme yaptÄ±m. DuÅŸakabini 15 gÃ¼n sonra takacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BeÅŸ gÃ¼n sonra telefon aÃ§Ä±p ekstra bir Ã¶deme daha istedi. AynÄ± hesap numarasÄ±na 1500 lira gÃ¶nderdim. Beni 15-20 gÃ¼n kadar oyaladÄ±. Mahkemeye dÃ¼ÅŸtÃ¼m, desenciden Ã§Ä±kmadÄ±, diyerek uzattÄ±. 20 gÃ¼n daha bekledik. ArtÄ±k dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nde nÃ¶bet tutmaya baÅŸladÄ±m. DÃ¼kkan da aÃ§Ä±lÄ±p kapanmÄ±yor. DÃ¼kkanÄ±n kepengine 'Bu adam dolandÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r' diye baÅŸka bir maÄŸdur yazÄ± yazmÄ±ÅŸ. Sonra bana telefon aÃ§tÄ±, 'Bana yapÄ±lanÄ± gÃ¶rÃ¼yor musun?' dedi. Ben de yapanÄ±n ellerine saÄŸlÄ±k dedim. Ben de ifÅŸa edeceÄŸimi sÃ¶yledim" diye konuÅŸtu.Â

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"MAÄžDURLARA UZAKLAÅžTIRMA KARARI Ã‡IKARIYOR"

H.Ä°.'nin ÅŸikayetiyle mahkeme sÃ¼reci baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YÄ±lmaz "ArkadaÅŸ bizi ÅŸikayet etmiÅŸ, arsÄ±z hÄ±rsÄ±z, ev sahibi evden kovarmÄ±ÅŸ. Gittik ifademizi verdik. Åžunu anlamÄ±yorum, bir kiÅŸi, 3 kiÅŸiyi dolandÄ±rÄ±yor. DolandÄ±rdÄ±ktan sonra devlet maÄŸdurlara uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. Biz paramÄ±zÄ± isteyemiyoruz, duÅŸkabini alamÄ±yoruz. DolandÄ±rÄ±cÄ± kollanÄ±yor, maÄŸdur burada bÃ¶yle bekliyor" dedi.