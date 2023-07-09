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Sinsi katil... Öldürdüğü patronunu ailesiyle birlikte aramış

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#Ümit Şahin#Onur Can Kaya#SAMSUN
Sinsi katil... Öldürdüğü patronunu ailesiyle birlikte aramış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

30 bin lira borcu olduğu patronu Ümit Şahin’i öldürüp cesedini ahşap bir sandığa koyarak boş araziye bıraktığı suçlamasıyla müebbet hapsi istenen Onur Can Kaya’nın arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Ümit Şahin’in babası “Birlikte günlerce aradık. 17 gün boyunca bizimle beraber gezdi, ağladı” dedi.

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SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde perde dükkânı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin (29), yanında çalışan Onur Can Kaya’ya 30 bin lira borç verdi. Bir süre sonra Şahin borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Kaya’nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle işyerinde geçen yıl 7 Aralık’ta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya (30), Şahin’i başından tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı.

Sinsi katil... Öldürdüğü patronunu ailesiyle birlikte aramış
Sinsi katil... Öldürdüğü patronunu ailesiyle birlikte aramış
Ümit Şahin - Patronunu öldüren Can Kaya

POLİSLERİ GÖZETLERKEN YAKALANMIŞTI

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Dükkânın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı. Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık’ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıkta, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya’nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri gözetlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

Sinsi katil... Öldürdüğü patronunu ailesiyle birlikte aramış
Acılı baba Kadir Şahin

Ümit Şahin’in babası Kadir Şahin oğlunu Onur Can’la birlikte günlerce aradıklarını belirterek, “Onur Can, 17 gün boyunca bizimle beraber gezdi, ağladı. Bu çocuğa işkence etmenin bir anlamı yoktu. Siz kardeştiniz, o senin patronundu. Biz, senin babandık, anandık. Benim bir tane çocuğum var, sen neden onunla oynadın? Biz sana sahip çıktık, suçumuz bu muydu? Benim eşim evde yatıyor. Perişan oldu. 30 bin lira için adam vurulmaz. Ben adalet istiyorum. 3 aydır kan ağlıyorum” dedi.  

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#Ümit Şahin#Onur Can Kaya#SAMSUN

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