Sınırda yangın alarmı! 32.6 kilometrelik güvenlik şeridi oluşturuldu

Bulgaristan’da, Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı’na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce orman yangını çıktı. Bulgaristan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, alevler henüz kontrol altına alınamadı. Bulgaristan, orman yangınları nedeniyle Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad kentlerinde acil durum ilan etti. Ordu birlikleri de yangını söndürmek için göreve çağırıldı.

Türkiye sınırında yaklaşık 500 metre mesafedeki orman yangını yer yer sürüyor. Havanın da zaman zaman rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin Türkiye tarafına geçmesi halinde müdahale etmek için Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye itfaiye araçları ve arazözlerle giderek, önlem aldı. AFAD ekipleri de bölgede görevlendirildi. Ekipler, alevlerin geçme ihtimalinin bulunduğu bölgelerde önlem alarak, gece gündüz bekleyişlerini sürdürüyor.

Sınırda bulunan Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyü Muhtarı İlhan Yılmaz, yangının 3 gündür sürdüğünü belirterek, "Bizimde endişeli bekleyişimiz sürüyor. Arada bulunan Tunca Nehri alevlerin sıçramasını önlemek için bizi rahatlatıyor. Türk yetkililer ise elinden geleni yapıyor burada. Umarız rüzgar ters tarafa dönüp Türkiye tarafına gelmez" dedi.

VALİ CANALP, SINIR BOLGESINDE İNCELEMEDE BULUNDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgaristan sınırındaki orman yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Vali Canalp’ın incelemelerine ilişkin valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cuma günü, Lalapaşa ilçemizde bulunan Hamzabeyli sınır kapımızın güneyinde, Bulgaristan topraklarında başlayan ve sınır hattı boyunca ilerleyen orman yangınının ülkemizi etkilememesi için bütün ekiplerimizle gece gündüz devam eden yoğun bir çaba içerisindeyiz" denildi.









EDİRNE VALİLİĞİ: 32.6 KİLOMETRE GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULMUŞTUR

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan sınırındaki orman yangını bölgesinde önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattı boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulduğu bildirildi. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bulgaristanın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemler alınmış durumdadır. Yangın, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam etmektedir. Yangın belli yerlerde sınırımıza kadar ulaşmış olup alınan tedbirler neticesinde şu ana kadar Türkiye topraklarına sıçraması engellenmiştir. Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir. Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur. Yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulmuş olup 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapmaktadır" denildi.