Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sınırda 2 Suriyeli vurulmuş halde bulundu, biri hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Ceylanpınar#Suriyeli
Sınırda 2 Suriyeli vurulmuş halde bulundu, biri hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 13:26

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın boş arazide tabancayla vurulmuş 2 kişi bulundu. Suriyeli oldukları belirtilen 2 kişiden 1’inin öldüğü tespit edildi, diğeri hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Sardıç Tepe Hudut Karakolu yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sınır hattında duyulan silah sesleri sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe rastlayan ekipler, birinin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirledi. Bu kişilerin tabanca ile vurulduğu tespit edildi.

Suriyeli olduklarını belirten yaralı, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Ceylanpınar#Suriyeli

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji