Sınır kapılarına gurbetçi akını

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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatilinde aileleri ile Türkiye’ye gelmek için araçlarıyla yola çıkan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre; son 1 ayda 323 bin 600 araç ile başta Bulgaristan’a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından toplam 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Geçen yıl aynı tarihlerde bu kapılardan 77 bin 439 araç ile 1 milyon 203 bin 713 gurbetçi ülkeye gelmişti. Geçen yıla göre, gurbetçi gelişinde bu yıl 100 bin kişilik bir artış olduğu görüldü. Gurbetçilerin yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullandığı görüldü. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 22 Haziran'dan bu yana 194 bin 497 araçla, 805 bin 97 gurbetçinin geldiği bilgisi paylaşıldı.

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İngiltere’den Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Mustafa Bozdağ, “Memleketimize gelmek için can atıyoruz. Yola 3 araba çıktık ve sağ salim ülkeye giriş yaptık. Yollar zaman zaman kalabalıktı ama rahattı. Uçak biletleri pahalı, o yüzden arabayla geliyoruz. 4 kişilik bir ailenin masrafının yarısına arabayla gelebiliyoruz” dedi.

‘UÇAKLA GELMEK KİŞİ BAŞI 750 EURO’

Fransa’nın Paris şehrinden gelen Mehmet Katarcı da “Uçak biletleri pahalı, araç daha kârlı oluyor. Uçakla gelmek kişi başı 700-750 Euro, arabayla taş çatlasın 500 Euro ile gelebiliyoruz. 4 kişilik bir aile için bu rakamlar fazla geliyor. O yüzden araçla geliyoruz” diye konuştu.