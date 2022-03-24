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Sinem Umaş, evlilik programları ile kazandığı ününü, sosyal medya üzerinden sürdürmüştür. Evlilik ve moda programları ile izleyicilerin karşısına çıkan Sinem Umaş, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Sinem Umaş kimdir ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SİNEM UMAŞ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

'Gelinim Olur Musun', İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, 1984 yılında dünyaya geldi. Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinen Sinem Umaş, Ata ile çalkantılı bir beraberlik yaşamıştı.

Ata Türk, 2005 yılında bir otel odasında ölü bulunmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, yıllar sonra İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündemde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sinem Umaş, son zamanlarda ise ünlü isimlerle yaşadığı tartışmalar ve sert sözleriyle dikkat çekiyor.