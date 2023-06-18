Sınavın kilidini Türkçe açacak

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Dün yapılan TYT’ de adaylara 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilimleri sorusu soruldu. Sosyal Bilimler testinde 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe ile 5 din kültürü ve ahlak bilgisi; fen bilimlerinde ise 7 fizik, 7 kimya ve 6 biyoloji sorusu yer aldı. Bilfen Liseleri, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Gen Koleji ve Doğa Koleji’nden eğitimci ve uzmanlar bu yılın TYT sorularını şöyle yorumladı:

TÜRKÇE ELEYİCİYDİ

Soruların 33’ü anlama ve yorumlamayı, 7’si dil bilgisini ölçtü. Anlam sorularının 26’sı paragraftan oluşurken, 3 tane ikili paragraf sorusu soruldu. Paragraf soruları oyalayıcı ve eleyiciydi. Cevap seçeneklerinde güçlü çeldiricilerin olması, Türkçe açısından sınavın seçiciliğini ortaya koydu.

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tarih BİRAZ ZORDU

Tarihi kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine sorular soruldu. Temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere, olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçüldü. Alışılagelmiş TYT sınavlarındaki zorluk seviyesinin üzerinde zor sorular vardı.

Emanetçiler, sınava yalnız gelen öğrencilerin yine imdadına yetişti. Aileler de çocuklarıyla sınav selfiesi çekti.

COĞRAFYA BİLGİ ÖLÇTÜ

coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik okuma ve bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular soruldu. Önceki sınavlardan farklı olarak harita okuma becerisiyle ilgili soru hiç çıkmadı. Sorular genel olarak kavram düzeyinde, net ve anlaşılırdı.

FELSEFE ZORLAMADI

Konulara ve kazanımlara uygun olan felsefe sorularının bir tanesi zor, üç tanesi kolay ve biri de orta düzeydeydi. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup bir soru bilgiyi ölçmeye yönelikti.

DİN KOLAYA YAKINDI

Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları genel olarak okuma, anlama ve yorumlama becerisinin yanında temel bilgileri de ölçmeye yönelik şekilde hazırlanmış. Yorum gerektiren bazı soruların içerisinde temel bilgileri sorgulayan ifadelere de yer verildi. Soruları dikkatli bir şekilde okuyan ve zaman problemi yaşamayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşan sınavın zorluk derecesi, kolaya yakındı.

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MATEMATİK ZAMAN ALDI

Geçen yılın sorularıyla kolaylık olarak çok yakındı. Geometride ise yapılabilir soru sayısı daha fazla oldu. Uzun metinli olması süre yetiştirme konusunda ciddi sıkıntı yaşatmış olabilir. Matematik sorularına yeterli zaman ayırabilen öğrenciler avantaj sağlayacak. Belirleyiciliği arttıracak.

FİZİK GEÇEN YILA BENZERDİ

Öğrencilerin ezberledikleri bilgilerle çözebilecekleri değil fizik bilgilerini kavrayıp, birbirleriyle ilişkilendirmelerini gerektiren soruların yer aldığı bir sınav oldu. Fizik soruları önceki senelerde sorulan sorulara benzer olarak günlük yaşamla bağlantı kuran, okuma alışkanlığı olan öğrencileri zorlamayan nitelikteydi.

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KİMYA BİLGİ AĞIRLIKLIYDI

TYT sınavında kimya soruları 9 ve 10’uncu sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paraleldi. Sorular “bilgi ağırlıklı, işlemden ve yorumdan uzak” olarak değerlendirilebilir. Önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde soruldu. Beklenilmeyen bir soru yoktu.

Adaylar sınav salonlarında ter dökerken veliler de okul bahçelerinde bekledi.

BİYOLOJİ ANLAŞILIRDI

Biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlendi. Kolay dereceli olarak nitelendirilebilecek bir testti. 9 ve 10’uncu sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım sorgulandı. Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil kullanıldı.