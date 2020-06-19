Sınav günleri bu saatler yasak

Sokağa çıkma kısıtlaması kararını önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” diye duyurdu. Ardından İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin genelge yayınladı. Genelge şöyle:

* 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

* 27 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de 09.30 ile 15.00 arasında sokağa çıkmak yasak.

* 28 Haziran’da YKS’nin ikinci oturumu için de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde yasak olacak.

* Sokağa çıkma yasağı saatlerinde fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılar açık olacak. Araç kullanmamak şartıyla bu işletmelere gidilebilecek.