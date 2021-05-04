MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSinan Sönmez cinayetinde korkunç detay! Her şeyi itiraf etti
GeriGündem Sinan Sönmez cinayetinde korkunç detay! Her şeyi itiraf etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Sinan Sönmez cinayetinde korkunç detay! Her şeyi itiraf etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinan Sönmez cinayetinde korkunç detay! Her şeyi itiraf etti

Bursa'da Sinan Sönmez cinayetine ilişkin olarak gözaltına alınan aralarında katil zanlısı Rusya vatandaşı Nariman S.'nin de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nariman S'nin polise verdiği ifadede, arkadaşı olan Sönmez ile İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde alkol alırken tartıştıklarını, yumrukla bayılttığı bu kişiyi boğduktan sonra cesedini bagaja koyup otomobili Kestel'e götürerek terk ettiğini, maktulün cep telefonu ve kimliğini ise yakındaki bir dereye attığını itiraf ettiği belirtildi.

Sinan Sönmez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında geçen pazar gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı Rusya vatandaşı Nariman S. (29) adlı kadın ile cinayetle ilgileri olduğu ileri sürülen Latife A, Sabit D, Alişan D. ve İsmail Ç, adliyeye sevk edildi.

Sinan Sönmez cinayetinde korkunç detay Her şeyi itiraf etti

Nariman S'nin polise verdiği ifadede, arkadaşı olan Sönmez ile İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde alkol alırken tartıştıklarını, yumrukla bayılttığı bu kişiyi boğduktan sonra cesedini bagaja koyup otomobili Kestel'e götürerek terk ettiğini, maktulün cep telefonu ve kimliğini ise yakındaki bir dereye attığını itiraf ettiği öğrenildi.
Sinan Sönmez cinayetinde korkunç detay Her şeyi itiraf etti

Kestel'de 2 Mayıs Pazar günü Vanimehmet Mahallesi Buluş Caddesi'nde park halinde bulunan plakasız otomobilden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirmişti. Aracı kontrol eden ekipler, bagajda Sinan Sönmez'e (32) ait ceset olduğunu belirlemişti. Ekiplerin yaptığı araştırmada yaklaşık bir ay önce terk edildiği anlaşılan otomobilin Sönmez'e ait olduğu tespit edilmiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Sinan Sönmez 34 gündür kayıptı, otomobil bagajında cesedi bulundu Sır olayda 5 gözaltı
Sinan Sönmez 34 gündür kayıptı, otomobil bagajında cesedi bulundu! Sır olayda 5 gözaltı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi