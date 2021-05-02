Sinan Sönmez 34 gündür kayıptı, otomobil bagajında cesedi bulundu! Sır olayda 5 gözaltı

Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar, dün saat 20.30 sıralarında Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingirle otomobilin bagajı açıldı. Bagajda çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için inceleme yapan polis, İnegöl ilçesinde 30 Mart'tan beri kayıp olan Sinan Sönmez'e ait olduğunu tespit etti.

PLAKA DA SÖKÜLMÜŞ

Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Cesedin bulunmasının ardından çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez’in uzun zamandır beraber yaşadığı kadınla birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguları sürüyor. Boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Sönmez’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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