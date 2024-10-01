Sinan Akçıl arabasını 10 yıl yedieminde unuttu... Olayla ilgili Kanal D Haber'e konuştu

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Ekim 2014 yılında şarkıcı Sinan Akçıl'a ait araç trafikte durduruldu ve ekipler tarafından bağlandı. Akçıl, aracını yediemin otoparkında tam 10 yıl boyunca unuttu.

"İCRA DAVASI AÇTILAR"

"Komik" diye tabir ettiği bu olay, yüzbinlerce liralık otopark ücreti ve icra davasıyla trajikomik bir hal aldı.

Olayla ilgili Kanal D Haber'e konuşan Akçıl "İcra davası açtılar. Biz icraya itiraz yaptık, kazandık. Onlar da niye iptal oldu diye tekrar dava açmışlar. O kullanmadığım bir araçtı şoför yakalandı Balıkesir'den dönerken. Benim hiç alakam bile yok yakalanmayla. Bağladılar aracı. Herhalde trafik sigortasıyla ilgili bir sorun varmış. Ondan sorası benim ihmalkarlığım yurt dışına gittim geldim öyle kaldı. Benim unutkanlığım, ben unuttum, hakikaten ihmalkarlık yaptım. Komik ama yani şimdi bana sabahtan beri 2 bin 500 tane DM gelmiş, 'Ne olur Sinan Abi unutmuşsun zaten o arabayı bize ver' falan filan diye. İnanılır gibi değil yani." dedi.

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100 BİN TL'YE ANLAŞTILAR

Sonrasında Akçıl aracını almak için avukatı aracılığıyla otoparkla iletişime geçti.

Akçıl "Benim aklıma gelince onların da aklına geldi. Otopark 900 falandı sonra 400'e düşmüşler sonra 100 bin liraya anlaştık" diye konuştu.

Akçıl aracını, ödemeyi yaptıktan sonra alacak.