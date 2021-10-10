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Şimdilik ilaçlarına kavuştu

#Kistik Fibrozis#İlaç#Burak Kıvrak
Şimdilik ilaçlarına kavuştu

Kistik fibrozis hastası Burak Kıvrak, Türkiye’de bulunamayan iki ilacın temin edilmesi için Antalya 2. İş Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Mahkeme, başvurudan bir gün sonra 34 bin Euro değerindeki ilaçların dava sonuçlanana kadar SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. Davanın Kıvrak’ın aleyhine sonuçlanması durumunda ilaçlar için daha sonra SGK’ya ödeme yapılacak.

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Antalya’da yaşayan 23 yaşındaki Burak Kıvrak’a 11 aylıkken genetik bir hastalık olan kistik fibrozis teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle özellikle nefes almakta zorlanan Kıvrak, yurtdışında kistik fibrozis hastalarının yaşam kalitelerini artırmak için kullandığı ‘Kaftrio’ ile ‘Kalydeco’ adlı ilaçları almak istedi. Hacettepe Üniversitesi’nden her iki ilaç için 3 aylık rapor alan Kıvrak, fiyatları 16 ve 18 bin Euro olan ilaçların temin edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. Ancak SGK ilaçların geri ödeme kapsamında olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bunun üzerine Kıvrak, avukatı Mehmet Can Aksoy aracılığıyla 28 Eylül’de Antalya 2. İş Mahkemesi’ne başvurarak SGK’nın vermiş olduğu ret kararının iptali istemiyle dava açtı.

KAZANAMAZSA GERİ ÖDEYECEK

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Mahkeme başvurudan bir gün sonra dava sonuçlanıncaya kadar söz konusu ilaçların ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. Davanın Kıvrak’ın aleyhine sonuçlanması durumunda ilaçlar için daha sonra SGK’ya ödeme yapılacak. Mahkemenin verdiği kararın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Kıvrak, “Hastalığım nedeniyle sürekli kullandığım ilaçlar var. Sürekli nefes darlığı çekiyorum. Hastalığımdan dolayı birçok sosyal aktiviteyi yapamıyorum. Yaşam kalitemi artırmam için bu ilaçları almam lazım. Umarım en yakın zamanda ilaçlarım temin edilir” dedi.

‘KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE’

Kararın diğer kistik fibrozis hastaları için emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Mehmet Can Aksoy ise, “Mahkemenin bu kararı müvekkil hastamız için çok büyük moral oldu. Bu ilacın kullanımı ile inanıyoruz ki müvekkilimizin hayat kalitesi epey yükselecektir. Karar diğer hastalar açısından da emsal niteliğindedir. Umuyoruz ki davaların sonucu beklenmeden SGK bu ilaçları en yakın zamanda geri ödeme kapsamına alacak ve kistik fibrozis hastalarına umut olacaktır” dedi.

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#Kistik Fibrozis#İlaç#Burak Kıvrak