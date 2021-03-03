Silivri'de simülasyon TIR'ında deprem eğitimi

Silivri Belediyesi ve AFAD'ın iş birliği ile gerçekleştirilen uygulamalı deprem eğitimlerinde, AFAD Simülasyon TIR'ı ile büyük bir deprem anında ne yapılması gerektiği ve nasıl korunulacağı anlatıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da katıldığı uygulamalı deprem simülasyon TIR'ında deprem anında yapmamız gerekenlerle ilgili AFAD ekipleri tarafından bilgi verildi. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından oluşturulan Afet Bilinci ve Farkındalık Parkuru'nda ise ekipler tarafından vatandaşlara eğitimler verildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Afet Koordinasyon Merkezi'mizde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bu yılı 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmesiyle birlikte bizler her türlü afete dirençli bir kent için eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ile beraber, deprem simülasyon TIR'ında deprem anında neler yapılabileceğinin eğitimi veriliyor. Bizim Afet Koordinasyon Merkezi'miz, Hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde oluşabilecek doğal afetlerde oraya yardım eli olarak ulaşacak bir Afet Koordinasyon merkezi planlamış bulunmaktayız" dedi.