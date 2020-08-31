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Uğur Samet AVCI / İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Silivri'de park halindeki minibüs yandı

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Silivri'de park halindeki minibüs yandı
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SİLİVRİ'de seyyar köfte satışı yapan minibüs alevlere teslim oldu.

Olay, dün 17.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi benzinlik yanında bulunan seyyar köfte satışı yapan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Park halindeki aracın yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa bir sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere teslim olan minibüsü söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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