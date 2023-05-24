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Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

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#Silivri#Mücahit Polat#Sevgi Demirci
Silivride 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 13:51

Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y., polisteki sorgusunda ayrıca 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi. Ö.Y., Sevgi Demirci'nin eşi Mücahit Polat ile akrabası Erdoğan Polat'ın 2017 ve 2018 yıllarında Ü.Y. tarafından öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü anlattı. Bu gelişme üzerine cesetleri bulabilmek için kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. 

İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Ü.Y. ve Ö.Y. akşam saatlerinde getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Polis tarafından sorgulanan Ü.Y.'nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, diğer şüpheli Ö.Y. cinayetleri bildiğini ayrıca iki kişinin daha öldürüldüğünü söylediği öğrenildi. 

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Silivride 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ö.Y., sorgusunda Ü.Y.'nin Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini belirtti. Sevgi Demirci'nin Erdoğan Polat'la da ilişki yaşadığını iddia eden Ö.Y.'nin 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ü.Y.'nin kendisi de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ö.Y.'nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı. 

Silivride 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan polis soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü gözaltındaki şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi.

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Silivride 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

Silivride 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

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#Silivri#Mücahit Polat#Sevgi Demirci

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