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Şile'deki afet böyle gelmiş... O anlar güvenlik kamerasında

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#İstanbul#Şile#Ağva
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 13:19

Dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemiş, Şile Ağva''da sel baskını yaşanmıştı. Şile'yi vuran fırtınanın ilk anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Şile'nin Ağva'da dün yağış ve fırtınanın etkisiyle Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın sonrası pek çok dükkan su altında kaldı. Suyun çekilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi'ne bağlı ekipler sular altında kalan bölgeyi temizleme çalışmalarına başladı.

Şiledeki afet böyle gelmiş... O anlar güvenlik kamerasında

Sel suyunun etkisiyle sokağa kadar gelen ağaç dalları, balıkçı ağları ve oluşan çamurlar ekipler tarafından temizlenmeye devam ediyor .Denizin rengi ise kahverengiye döndü. Fırtınanın vurduğu ilk dakikalarda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Derenin taşmasıyla sokaklarda sel gittiği görülüyor. Selin önüne kattığı eşyaları da sürüklediği görülüyor.

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Şiledeki afet böyle gelmiş... O anlar güvenlik kamerasında

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#İstanbul#Şile#Ağva

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