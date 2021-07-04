Şile'de şaşırtan görüntü! Denizin rengi değişti

Şile'de dün etkili olan sağanak, Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağışın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Ayazma Plajı'nda denizin rengi değişti.

İSTANBULLULAR İLK KISITLAMASIZ PAZAR GÜNÜNDE SAHİL VE PARKLARDA ZAMAN GEÇİRDİ

Sabah erken saatlerde Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahiline gelen vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaparken kimileri bisiklete bindi kimileri de yanlarında getirdiği seyyar masalarda denize karşı kahvaltı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sakin olan sahil şeridindeki trafik sıkışıklığı kısıtlamanın kalkmasının ardından yeniden yaşanmaya başlarken, sürücüler park yeri bulmakta zorlandı.

Uzun bir aradan sonra pazar günü müşterileriyle buluşan işletmelerde ise yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların boş yer için işletme önlerinde sıra bekledikleri görüldü.

Zeytinburnu sahilinde de vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

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