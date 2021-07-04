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Haber Giriş: 04.07.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Şile'de şaşırtan görüntü! Denizin rengi değişti

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İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Şile'de dün etkili olan sağanak, Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağışın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Ayazma Plajı'nda denizin rengi değişti.

Şilede şaşırtan görüntü Denizin rengi değişti

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İSTANBULLULAR İLK KISITLAMASIZ PAZAR GÜNÜNDE SAHİL VE PARKLARDA ZAMAN GEÇİRDİ

Sabah erken saatlerde Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahiline gelen vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaparken kimileri bisiklete bindi kimileri de yanlarında getirdiği seyyar masalarda denize karşı kahvaltı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sakin olan sahil şeridindeki trafik sıkışıklığı kısıtlamanın kalkmasının ardından yeniden yaşanmaya başlarken, sürücüler park yeri bulmakta zorlandı.

Şilede şaşırtan görüntü Denizin rengi değişti

Uzun bir aradan sonra pazar günü müşterileriyle buluşan işletmelerde ise yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların boş yer için işletme önlerinde sıra bekledikleri görüldü.

Şilede şaşırtan görüntü Denizin rengi değişti

Zeytinburnu sahilinde de vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

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