Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İl il sıraladı ve uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.



ŞİLE'DEKİ SU BASKINLARI

Temmuz ayındaki ani hava değişimleri ile ilgili olarak CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Küresel ısınma sonucunda bu tür yağışların artacağını söylemiştik. Hatta Perşembe gününden böyle bir yağışın olacağını söyledik. Bugünden yarına değişiklik yapılacak bir ortam yok. Bu daha çok birikimin neticesi.' ifadelerini kullandı



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Küresel ısınma sonucunda bu tür yağışların artacağını söylemiştik. Hatta Perşembe gününden böyle bir yağışın olacağını söyledik. Bugünden yarına değişiklik yapılacak bir ortam yok. Bu daha çok birikimin neticesi. Bu bölge bir defa imara açılmamalı, su basma seviyesi yükseltilmeli. Türkiye’de bu tür yerlerin sel haritası çıkartılmalı.

Su basması bir afet durumudur. Yağmur yağışı afet değildir, afeti yaratan bizleriz. Derenin ağzındaki kumsal bölge tıkanmasa sızacak akacak gidecekti. Dere taşacaktır çünkü tepelerin arasındaki vadidir. 100 yılda bir de taşabilir 5 yılda bir de taşabilir. Buranın imara açılmaması gerekiyor. Suyu emecek bir toprak değil, killi bir toprak. Buraya geniş menfezlerin koyulması gerekiyor.

Eğer burada yağan yağmuru sızdıramıyorsanız yapılaşmayı azaltmanız gerekiyor.





ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SEL OLABİLİR Mİ?

Bu yaz için beklemeliyiz. İklim değişikliğine baktığımızda Türkiye bu tür yağışlara gebe. Şu anda Şile’de denize giremezsiniz, inşaat artıkları sürüklenmiş durumda. Şile’nin sel haritası çıkartılmalı ve dere ıslah edilmeli.

Risk tehlikesi İstanbul’da geçti, Sakarya ve Batı Karadeniz’e kaydı. Sıcaklıklar yarından itibaren yükselmeye başlayacak. Bu sene Türkiye’de bu tür yağışları çok göreceğiz.

DERELER TAŞTI, MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI

ŞİLE'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

ANKARA'DAKİ HORTUM KAMERADA

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi. Yerden metrelerce gökyüzüne yükselen hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle hasar meydana gelmediği öğrenildi. Hortumun ardından ilçede yer yer dolu yağdı.

Öte yandan kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak da etkili oldu. Bazı bölgelerde şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya'da etkili olan yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer dolu da yağdı.

TOKAT'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde saat 09.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika etkili olan yağışta birçok bölgede su birikintileri oluştu, göle dönen bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat Belediyesi ekipleri su birikintileri sonrası oluşan kum ve taşları temizlemek için çalışma başlattı.

GEMLİK'TE SAĞANAK; BURSA- YALOVA YOLUNDA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sağanak etkili olurken, Bursa- Yalova yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika etkili olan sağanak nedeniyle Bursa- Yalova yolunda su birikintileri oluştu. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşarken, ulaşım bir süre durma noktasına geldi.

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