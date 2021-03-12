MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞile açıklarında gemi arıza yaptı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
GeriGündem Şile açıklarında gemi arıza yaptı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Beyza Nur GÜLER - Gülseli KENARLI - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Şile açıklarında gemi arıza yaptı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şile açıklarında gemi arıza yaptı! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Şile açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisinde mahsur kalan 9 personel kurtarıldı. 

Şile açıklarında 92 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki "Fortune" adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Demir atan Türk bayraklı kuru yük gemisinde mahsur kalan 9 personel,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Şile açıklarında gemi arıza yaptı Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı



Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Şile açıklarında makine arızası yaparak demir atan 92 metre boya sahip Türk Bayraklı FORTUNE isimli kuru yük gemisine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-12" isimli römorkör ve "Kıyı Emniyeti-5" ve "Kıyı Emniyeti-8" isimli 2 adet hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu önlem olarak ivedilikle yönlendirilmiştir. Ekiplerimizce gemide bulunan 9  personel sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir" denildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi