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Taylan Ergün / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Silahlar patladı, kafedekiler böyle kaçtı

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İstanbul Arnavutköy'de bir kafeteryada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi bacağından vuruldu. Silah sesleriyle kafedekilerin kaçışı ve saldırganların uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay dün gece saat 23:30 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine silah sesleri duyuldu. Bir kişinin bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandığı kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YARALI JANDARMA KARAKOLUNA SIĞINDI

Silahtan çıkan kurşunlarla bir kişinin yaralandığı olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan kişi ise kafeterya yakınındaki jandarma karakoluna sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, jandarma karakolu bahçesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili çalışma başlattı.

Silahlar patladı, kafedekiler böyle kaçtı

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