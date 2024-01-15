Sikke sitemi

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KARAMAN’ın Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar köyünde ava giden emekli Adem Algül, köyün üst tarafındaki dağlık alanda amfora (antik testi) içerisinde 247 gümüş sikke buldu. Hemen evine dönen Algül, durumu ailesi ve yakınlarıyla paylaştı. Bazılarının “El altından satarsan çok zengin olacaksın” telkinlerine rağmen Algül, sikkeleri devlete teslim edeceğini söyledi. Algül, özel aracıyla Ankara’ya giderek sikkeleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti. Burada tek tek sayımı yapılan sikkeler, Taşınır Kültür Varlıkları Müze Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı. Yapılan incelemede sikkelerin envanterlik eser olarak değerlendirilip kültür varlığı olarak “Müze Envanter Defteri”ne kaydedilmesine uygun bulundu. O dönem hüküm sürmüş 20 ayrı devlete ait olduğu değerlendirilen sikkelerin, aynı dönem deniz aşırı ticaret yapan bir tüccara ait olduğu varsayımı üzerinde duruluyor. Sikkelerin Millattan Önce 5. ve 6. yüzyıllara ait olduğu tahmininde bulunuluyor.

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İTİRAZ ETTİ ÖDÜL 2 BİN LİRA DÜŞTÜ

Sikkeleri teslim eden Algül’e 155 bin 350 lira “kıymet takdiri” olarak ödeme yapılmasına karar verildi. Milyonlarca liralık değere sahip olan sikkeler için önerilen ödülle şoke olan Algül, bir üst komisyon tarafından yeniden sikkelere değer biçilmesini istedi. Ancak üst kurulda verilen ödül miktarını 2 bin lira daha aşağıya çekti.

Algül, avukatı Veli Kargın aracılığıyla Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Avukat Kargın, “Biçilen değer çok düşük olmasının yanında, sikkelerle beraber teslim edilen Amfora için ise değer belirlenmemiş, adeta yok sayılmıştır. Aksi halde insanlar buldukları tarihi eserleri başka şekilde satar. Tarihi ve kültür varlıklarımızın yurtdışına kaçırılmasının önü açılır. Ödül ile ilgili yasal düzenlemenin amacı da budur, bu nedenle verilen ödülün, teşvik edici ve tatminkâr olması gerekir” dedi.

‘PİŞMAN DEĞİLİM HAKKIMI ARIYORUM’

Emekli olduğunu, köyde zar zor geçindiğini belirten Adem Algül, “Köyün dağlık yamacında yabani hayvanlar tarafında kazılan yerde sikkeleri buldum. Herkes bunları satarsam çok zengin olacağımı söyledi. Ancak ben bunları devletime teslim edeceğimi söyledim. Verilen ödül miktarıyla şok oldum, teslim ettiğim sikkelerin değeri milyonlarca liraydı. Müzayedelerde teslim ettiğim sikkelerden bazılarının tanesi bile milyon lirayı aşıyor. O kadar yol gittim, masraf yaptım. Daha yüksek bir ödül bekliyordum. Verilen ödül tatmin edici olmalı ki kimse başka yollara sapmasın, bulduğu kültürel değerleri devlete teslim etsin. Sikkeleri devlete teslim ettiğim için pişman değilim, sadece hakkımı arıyorum” dedi.