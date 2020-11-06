Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Şirvan karayolunda meydana geldi. Murat M., yönetimindeki 33 NLH 84 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Murat M. ile Emin B. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.