Siirt'te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları polis evlerine bıraktı

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçları denetlendi. Denetimlerde yolculara maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı. Fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulandı. Araçlardan indirilen fazla yolcular, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla, polis ekipleri tarafından evlerine bırakıldı. İl Emniyet Müdürü Kızılay, salgının önlenmesi ve toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınmasına engel olmak amacıyla ekiplerin sürekli denetimde olduğunu belirterek, "Yolcular, mağdur olmasın diye ekipler tarafından gidecekleri yerlere kadar götürüldü" dedi.