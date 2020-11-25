MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt'te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları polis evlerine bıraktı
GeriGündem Siirt'te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları polis evlerine bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Siirt'te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları polis evlerine bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siirt'te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları polis evlerine bıraktı
Abone Olgoogle-news

SİİRT'te koronavirüs tedbirleri doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza kesilirken, indirilen yolcular polis ekiplerince evlerine bırakıldı.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçları denetlendi. Denetimlerde yolculara maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı. Fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulandı. Araçlardan indirilen fazla yolcular, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla, polis ekipleri tarafından evlerine bırakıldı. İl Emniyet Müdürü Kızılay, salgının önlenmesi ve toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınmasına engel olmak amacıyla ekiplerin sürekli denetimde olduğunu belirterek, "Yolcular, mağdur olmasın diye ekipler tarafından gidecekleri yerlere kadar götürüldü" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle