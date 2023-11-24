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Siirt'te madendeki göçükte hayatını kaybetmişti! Acı veda... Oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü

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#Siirt#Maden Ocağı#Göçük
Siirtte madendeki göçükte hayatını kaybetmişti Acı veda... Oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 15:05

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde göçük altında kalan maden mühendisi Emre Gökduman (24) memleketi İzmir'in Bayındır ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gökduman'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi'nden 1 yıl önce mezun olduğu ve 8 ay önce çalışmak için Siirt'e gittiği öğrenildi. Esma Gökduman, oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü.

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Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeninde dün göçük meydana geldi. Göçük altında kalan maden mühendisi Emre Gökduman'ın da aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi'nden 1 yıl önce mezun olduğu ve 8 ay önce çalışmak için Siirt'e gittiği öğrenilen Gökduman'ın cenazesi dün memleketi İzmir'in Bayındır ilçesine getirildi.

Siirtte madendeki göçükte hayatını kaybetmişti Acı veda... Oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü

TABUTU TRAKTÖR RÖMORKUNDA TAŞINDI

Bekar olan Gökduman için bugün Emir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Gökduman'ın tabutu traktör römorkunda mezarlığa getirildi. Cenazeye Emre Gökduman'ın babası İsmail Gökduman, ağabeyi Yusuf Gökduman, annesi Esma Gökduman ve yakınları katıldı. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Emre Gökduman, öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Siirtte madendeki göçükte hayatını kaybetmişti Acı veda... Oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü

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OĞLUNUN MEZARINA SARILIP, AĞLADI

Oğlunun mezarına kapanıp, gözyaşı döken Esma Gökduman'ı diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Baba İsmail Gökduman ise acılarının büyük olduğunu belirtip, "Emre ile en son geçen 19 Kasım'da telefonda görüşmüştük. Sonrasında da acı haberi geldi" dedi.

Siirtte madendeki göçükte hayatını kaybetmişti Acı veda... Oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü

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