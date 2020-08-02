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AA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 00:15,Son Güncelleme:

Siirt'te bir köy karantinaya alındı

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Siirt'te bir köy karantinaya alındı
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Siirt'in Pervari ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarıbalcılar köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Yukarıbalcılar köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan ilçe merkezindeki Şakiran Mahallesi'nde de tedbirler kapsamında bir ev de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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