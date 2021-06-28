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Turan KOYUNCU/ SİİRT (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Siirt'te 2 kişinin öldüğü çatışma sonrası kaçan 108 kaçak göçmen yakalandı

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Siirt'te 2 kişinin öldüğü çatışma sonrası kaçan 108 kaçak göçmen yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyondan jandarma ekiplerine ateş açılması sonucu 2 kişinin öldüğü olayın ardından kaçan 108 göçmen yapılan takip sonucu yakalandı.

Pervari ilçesi Beğendik beldesi mevkisinde dün saat 01.30 sıralarında bir kamyonun sürücüsünün şüpheli hareketlerini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Şüpheli kamyon sürücüsü Beğendik Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek ateş açtı.

Çıkan çatışmada Afganistan ve Pakistan uyruklu 120 göçmenin bulunduğu kamyondaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü R.E., yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kamyondan kaçan 108 kaçak göçmeni, bölgede yaptıkları arama çalışmasıyla yakalayıp İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

Çatışmada yaralanan 10 kaçak göçmenin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

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