Siirt'te 136 yıl sonra deprem! En az 5.0 ile sallandı

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre yerin 20.06 kilometre derinliğindeki deprem, paniğe neden oldu. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ köyünde incelemede bulundu. Hafif şekilde yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, “Şu anda 1-2 yapıda orta hasar var. Kurtalan merkezde yine bir yapıda orta hasarlı diyebileceğimiz bir yapımız bulunmakta. Can kaybı yok, mal kaybı ise küçük boyutta” dedi. Jeofizik yüksek mühendisi Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Siirt’te son depremin 136 yıl önce meydana geldiğini, bu bakımdan Siirt’in deprem açısından Türkiye’nin en güvenli bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Ercan, “Bu bölgede son büyük deprem 1884’te Pervari’de 6.1 büyüklüğünde meydana geldi” dedi.

Depremde minare zarar gördü.

2020 VE 2022 DEPREM YILLARI

Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu depremin daha büyük bir deprem beklentisi yaratması söz konusu olmadığını da belirterek, “Kurtalan’ın yer yapısının sarsıntı dayanıklılığının iyi olması depremin yıkımsız olmasına neden oldu. 2020 ve 2022 Türkiye’de deprem yılları olacak. Hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı. Tarihsel belgelerde ve AFAD’ın internet sitesindeki ‘Tarihsel Depremler’ başlığında 10 Şubat 1884’te Siirt’in Pervari ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olduğu bilgileri yer alıyor. Belgelere göre 1871’den itibaren Van Gölü Havzası üst üste gelen depremlerle sarsıldı.