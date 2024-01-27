Siirt dünyanın da kültür mirası

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Siirt Vakfı tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Siirtli Kadınlarla Buluşma programına katıldı.

Emine Erdoğan konuşmasında kendisinin de Siirtli olduğunu belirterek, bu şehirle bağının çocukluğundan bu yana hiç kopmadığını, aksine giderek güçlendiğini söyledi. Siirt’in kültürel zenginliğini muhafaza ederek geleceğe taşımanın bir vazife olarak görülmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, “Siirt’te tanıdığım kadınlar el becerisi, işteki mahareti ile zihnime güzel örnekler olarak yerleşti. Çocukluğumdan bu yana memleketime dair edindiğim tüm izlenimleri, yaşadığım tecrübeleri, gezip gördüklerimi çok kıymetli hazineler gibi kalbimde ve hafızamda taşıyorum” diye konuştu.

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TÜRKİYE’NİN DEĞİL DÜNYANIN KÜLTÜR MİRASI

Tarihi dokusu, yapılarıyla Siirt’in sadece Türkiye’nin değil, dünyanın kültürel bir mirası olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siirt gibi sayısız değere sahip tüm Anadolu şehirlerimizin yerel mirasına sahip çıktığımız ve gelecek nesillere aktarmayı başardığımız ölçüde, küresel değerler üreten bir ülke olacağımıza inanıyorum. Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nde kayıt altına aldığımız ve uluslararası tanıtımını yaptığımız şal şepik kumaşının üretiminde son dönemde yakalanan ivme, bu çerçevede ayrıca kıymetlidir. Pervari balını, tiftik battaniyesini, Tillo’nun sanat eseri değerindeki kapılarını, perde pilavını, kiteli, cokatı ve burada sayamayacağım nice kıymetli yerel ürünümüzü, dünya standartlarında bir kaliteye çıkartmak için hep birlikte çalışmalıyız.”