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Sığınaktaki Türkler Hürriyet’e konuştu: 3 gündür bekliyoruz

#Ukrayna#Sığınak#Lviv
Sığınaktaki Türkler Hürriyet’e konuştu: 3 gündür bekliyoruz

Merve ve Anıl Şahin çifti, 1 yaşındaki kızlarıyla tatile gittiği Ukrayna Lviv’de mahsur kaldı. Anıl Şahin, “Burada ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. O yüzden kendi imkânlarımızla Polonya sınırına gitmeye karar verdik” dedi.

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Hâkim Merve Şahin ve kendisi gibi hâkim olan eşi Anıl Şahin, 1 yaşındaki kızlarıyla birlikte pazartesi günü Ukrayna’nın Lviv kentine tatile gittiler. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı sırasında Lviv’de olan çift kaldıkları otelin karşısında bulunan sığınağa indirildi. Üç gün boyunca sığınakta kalan çift bebekleriyle zor anlar yaşayınca çareyi bir video çekerek sosyal medyada paylaşmakta buldu. Lviv’de durum sakinleştiğinde tekrar otel odasına çıkan Şahin Ailesi, kendi imkânlarıyla buldukları bir taksiyle Polonya sınırına gitmek için yola çıktı.

‘HİÇBİR BİLGİ YOK’

Telefonda görüştüğümüz Anıl Şahin, “Şu an Lviv’de durum nispeten sakin. Marketler de açıldı. Bir ihtiyacımız olduğunda oradan alıyoruz. Ancak tahliyeyle ilgili hiçbir bilgi gelmedi bize. Burada ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. O yüzden kendi imkânlarımızla Polonya sınırına gitmeye karar verdik” diye konuştu. 

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#Ukrayna#Sığınak#Lviv

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