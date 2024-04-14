×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sigara patileri de kanser yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Sevil Atalay Vural#Kanser Hastalığı#Kedi
Sigara patileri de kanser yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 07:00

Sigara sadece içenlere değil çevresindekilere de zarar veriyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Sevil Atalay Vural, “Evdeki bireylerin sigara içmesiyle yaratılan pasif içicilik kedi ve köpeklerde de kansere neden olabiliyor” dedi.

Haberin Devamı

PATOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Sevil Atalay Vural, kanser hastalığının insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da görüldüğünü ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu vakaların artık daha kolay tespit edildiğini söyledi. Bu sebeple rakamların gün geçtikçe arttığını kaydeden Prof. Dr. Vural, “Dünyada her yıl 4 milyon köpek kanser olgusundan etkilenmektedir. Kedilerde ise yaklaşık 100 bin kediden dörtte 1’i kanserle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sayı gün geçtikçe de katlanarak artıyor. Genel prensibimiz; erken tanı ve doğru tedavi ile önlenebilir ve önüne geçilebilir bir hastalık olduğu şeklindedir” dedi.

PASİF İÇİCİLER

Prof. Dr. Vural, hayvanlarda kanser hastalığının oluşma nedenlerine ilişkin de şunları söyledi: “Bazı fiziksel faktörler, sanayi bölgelerinde kirli atıkların havaya karışması, evdeki bireylerin sigara içmesiyle yaratılan pasif içicilik.”

 

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevil Atalay Vural#Kanser Hastalığı#Kedi

BAKMADAN GEÇME!