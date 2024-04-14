Sigara patileri de kanser yapıyor

Haberin Devamı

PATOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Sevil Atalay Vural, kanser hastalığının insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da görüldüğünü ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu vakaların artık daha kolay tespit edildiğini söyledi. Bu sebeple rakamların gün geçtikçe arttığını kaydeden Prof. Dr. Vural, “Dünyada her yıl 4 milyon köpek kanser olgusundan etkilenmektedir. Kedilerde ise yaklaşık 100 bin kediden dörtte 1’i kanserle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sayı gün geçtikçe de katlanarak artıyor. Genel prensibimiz; erken tanı ve doğru tedavi ile önlenebilir ve önüne geçilebilir bir hastalık olduğu şeklindedir” dedi.

PASİF İÇİCİLER

Prof. Dr. Vural, hayvanlarda kanser hastalığının oluşma nedenlerine ilişkin de şunları söyledi: “Bazı fiziksel faktörler, sanayi bölgelerinde kirli atıkların havaya karışması, evdeki bireylerin sigara içmesiyle yaratılan pasif içicilik.”