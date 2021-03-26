‘Sıfır Atık’ projesine BM ödülü

Emine Erdoğan, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’nde düzenlenen törende UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi’den aldı. Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

TOPRAK BİZİM İÇİN VATANDIR

“Bu kıymetli ödülü, hayat enerjisini, doğanın sözcülüğüne adayan tüm güzel kalpler adına kabul ediyorum. Coğrafyamızda toprak vatandır, sadık bir yârdır ve bu nedenle kutsaldır. Tabiat ise anadır; bizi besler, büyütür, korur. Sıfır Atık Projesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun, küçük bir adımıdır.”

397 MİLYON TON TASARRUF

UNDP Temsilcisi Tomasi de Türkiye’nin olağanüstü bir ‘Sıfır Atık’ kampanyası başlattığını kaydederek, “Türkiye, 3 yıl içinde önemli bir ilerleme kaydetti. 397 milyon ton hammadde tasarrufu sağladı ve 17 milyon ton kullanılabilir atığın düzenli depolama alanlarına düşmesini engelledi. Çalışmalar 3 milyar doların üzerinde tasarruf sağladı” dedi.

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